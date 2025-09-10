Трамп недоволен ударом Израиля по Дохе

Президент США Дональд Трамп недоволен ударом Израиля по столице Катара Дохе. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, передает РИА Новости.

«Он не думает, что это соответствует интересам Израиля или интересам США. Поэтому он этим недоволен», — сказал Вэнс, отвечая на соответствующий вопрос.

В то же время он отметил, что США продолжат работать над мирным урегулированием конфликта на Ближнем Востоке.

9 сентября в Дохе произошло несколько взрывов. Причиной стал удар израильских военных по штаб-квартире радикальной палестинской группировки ХАМАС, где в тот момент проходила встреча ее руководства.

В офисе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подтвердили, что страна реализовала операцию против лидеров ХАМАС и несет за нее ответственность. При этом напрямую Катар как место ее проведения в офисе не упомянули.

Ранее премьер Катара признал провал ПВО при израильском ударе по Дохе.