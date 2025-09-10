СМИ сообщили о шоке Катара из-за ударов Израиля по Дохе

WP: Катар шокирован предательством США и Израиля после ударов по Дохе

Катар шокирован действиями США и Израиля, которые обещали Дохе не наносить удары по представителям палестинского движения ХАМАС на территории эмирата. Об этом пишет газета The Washington Post (WP).

«В прошлом месяце Израиль и США обещали им (властям Катара. — «Газета.Ru»), что представители ХАМАС не будут подвергаться нападениям на их территории», — пишет газета со ссылкой на свои источники в Катаре.

В материале американского издания отмечается, что израильский удар по Дохе фактически лишил Катар статуса посредника в урегулировании конфликта в секторе Газа, а также закрыл для международных игроков наиболее надежный канал связи с лидерами ХАМАС в анклаве.

9 сентября в Дохе произошло несколько взрывов. Причиной стал удар израильских военных по штаб-квартире радикальной палестинской группировки ХАМАС, где в тот момент проходила встреча ее руководства.

В офисе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подтвердили, что страна реализовала операцию против лидеров ХАМАС и несет за нее ответственность. При этом напрямую Катар как место ее проведения в офисе не упомянули.

Премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдель Рахман бен Джасем Аль Тани заявил, что Доха оставляет за собой право ответить Израилю и не потерпит нарушений своего суверенитета.

Ранее в Новой Зеландии заявили, что Нетаньяху «сошел с ума».