Украинский блогер Анатолий Шарий в своем Telegram-канале озвучил новую версию планов президента Украины Владимира Зеленского по проведению выборов в республике, по его словам, властям нужно лишь временное перемирие для проведения только президентских выборов. По его словам, глава страны очень хочет их провести.

«А парламентские выборы он не хочет, потому что понимает, что там шансов нет никаких», — отметил блогер.

По его мнению, «им нужно временное перемирие», а не то, что публично заявляет президент России Владимир Путин. Это необходимо, чтобы успеть провести президентские выборы, считает Шарий.

В августе журналист, общественный деятель Дмитрий Василец заявил, что Зеленский разрешил мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет выезжать из страны, чтобы заполучить голоса на грядущих президентских выборах.

21 августа Зеленский заявил, что хотел бы уже провести выборы.

Ранее в Госдуме объяснили, зачем Британии помогать Украине с президентскими выборами.