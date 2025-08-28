Эксперт объяснил, почему Зеленский выпустил за границу мужчин до 22 лет

Журналист, общественный деятель Дмитрий Василец в эфире радио Sputnik объяснил, почему президент Украины Владимир Зеленский разрешил мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет выезжать из страны.

По его мнению, это своего рода пиар-ход со стороны украинского лидера, чтобы заполучить голоса на грядущих президентских выборах.

«Но это у него не сильно получится, потому что Зеленского и всю его воровскую преступную команду там ненавидят, причем не только на востоке и в центре Украины, а даже в западной части страны. Какой бы там админресурс ни применяли, без тотальной фальсификации Зеленскому выиграть выборы просто невозможно», — сказал Василец.

Первые военнообязанные уже покинули Украину. Для выезда им необходим военно-учетный документ — либо в бумажной, либо в электронной форме. Действие нововведения, по словам премьера Юлии Свириденко, распространяется и на уже находящихся за рубежом молодых людей. При этом украинские СМИ предполагают, что послабления могут быть связаны с намерением властей ужесточить мобилизацию. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

