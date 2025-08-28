На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Эксперт объяснил, почему Зеленский выпустил за границу мужчин до 22 лет

Журналист Василец: Зеленский выпустил из страны мужчин до 22 лет перед выборами
true
true
true
close
Kevin Lamarque/Reuters

Журналист, общественный деятель Дмитрий Василец в эфире радио Sputnik объяснил, почему президент Украины Владимир Зеленский разрешил мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет выезжать из страны.

По его мнению, это своего рода пиар-ход со стороны украинского лидера, чтобы заполучить голоса на грядущих президентских выборах.

«Но это у него не сильно получится, потому что Зеленского и всю его воровскую преступную команду там ненавидят, причем не только на востоке и в центре Украины, а даже в западной части страны. Какой бы там админресурс ни применяли, без тотальной фальсификации Зеленскому выиграть выборы просто невозможно», — сказал Василец.

Первые военнообязанные уже покинули Украину. Для выезда им необходим военно-учетный документ — либо в бумажной, либо в электронной форме. Действие нововведения, по словам премьера Юлии Свириденко, распространяется и на уже находящихся за рубежом молодых людей. При этом украинские СМИ предполагают, что послабления могут быть связаны с намерением властей ужесточить мобилизацию. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Раде назвали Украину «крупнейшим концлагерем Европы».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами