Зеленский: я бы был доволен, если бы выборы уже были

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы уже провести выборы. Об этом пишет украинское издание «‎Телеграф».

«‎Я бы был доволен, если бы выборы уже были. Чтобы уже закончить с этой темой, потому что эта тема ничего не дает, кроме потасовки и политических призывов, плакатов и так далее. Главное, чтобы они дали мне возможность окончить войну, а не раскололи государство до этого», — сказал глава государства.

18 августа в Белом доме прошла встреча президента США Дональда Трампа и Зеленского при участии ряда европейских лидеров, а также главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и генсека НАТО Марка Рютте.

В ходе встречи Трамп пошутил над отсутствием выборов на Украине, отметив, что ведение боевых действий является лишь предлогом для отсрочки электорального процесса. На это Зеленский ответил, что «демократические выборы скоро будут организованы» при дополнительных мерах безопасности.

Тем временем Великобритания и Украина подписали соглашение, в рамках которого договорились развивать и углублять сотрудничество по избирательным вопросам в ближайшие годы.

Ранее в Госдуме объяснили, зачем Британии помогать Украине с президентскими выборами.