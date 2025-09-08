На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Медведев напомнил Финляндии, к чему может привести противостояние с Россией

Медведев: Финляндия в борьбе с РФ может навсегда утратить свою государственность
Екатерина Штукина/РИА Новости

Финляндия должна помнить, что противостояние с Россией может привести к окончательному краху финской государственности. Об этом заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в публикуемой ТАСС колонке «Новая финская доктрина: глупость, ложь, неблагодарность».

«Строя в припадке реваншизма новую «линию Маннергейма» (военную инфраструктуру для борьбы с России. — «Газета.Ru»), финскому истеблишменту главное — не забывать, что противостояние с нами (Россией. — «Газета.Ru») может привести к краху финской государственности уже навсегда», — сказал он.

По словам Медведева, отношение к Хельсинки при условии повторения истории будет кардинально отличаться, «миндальничать, как в 1944 году, с ними уже никто не будет».

2 сентября Стубб в интервью изданию The Economist сказал, что Финляндия «победила» в войне с Советским Союзом в 1944 году, поскольку смогла сохранить свою независимость. Позднее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала его слова «мракобесием». Она напомнила, что тогда Финляндия отказалась от поддержки нацизма и Гитлера и повернула свое оружие против них.

Напомним, в 1944 году завершилась последняя советско-финская война. По итогам конфликта начался процесс так называемой «финляндизации», при которой республика сохраняла свой суверенитет, но при этом не должна была предпринимать антисоветские действия — как во внутренней, так и внешней политике. Кроме того, одним из условий мирного соглашения по завершении той войны стала передача Финляндией под контроль СССР части своей территории.

Ранее Мединский напомнил Стуббу о зверствах финнов во Второй мировой войне.

