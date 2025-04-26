Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Западе заявили, что дипломаты ЕС хотят отставки фон дер Ляйен

Die Weltwoche: в Брюсселе хотят отставки токсичной фон дер Ляйен
close
Yves Herman/Reuters

Должностные лица высокого ранга Евросоюза хотят отставки председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен. Об этом сообщает журнал Die Weltwoche со ссылкой на источники.

Источники в дипломатических кругах отмечают, что отставка «токсичной» главы ЕК могла бы «разблокировать многие процессы».

«На западе — торговый спор с США, на востоке — конфликт на Украине и обострение отношений с Россией, к тому же продолжается не слишком обнадеживающее для континента противостояние с Китаем», — отмечает издание.

Недавно председатель ЕК заявила, что после возвращения в Белый дом Дональда Трампа Запад, каким его все знали, перестал существовать. При этом фон дер Ляйен отметила, что продолжает оставаться сторонником трансатлантического партнерства и верит, что дружба между США и Европой сохранится.

Позже глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков отметил, что заявление фон дер Ляйен показывает глубину раскола между Брюсселем и Вашингтоном, а также уровень тревоги руководства ЕС.

Ранее в США открыто признали, что фон дер Ляйн «бредит» в заявлениях по Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами