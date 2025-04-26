На Западе заявили, что дипломаты ЕС хотят отставки фон дер Ляйен

Должностные лица высокого ранга Евросоюза хотят отставки председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен. Об этом сообщает журнал Die Weltwoche со ссылкой на источники.

Источники в дипломатических кругах отмечают, что отставка «токсичной» главы ЕК могла бы «разблокировать многие процессы».

«На западе — торговый спор с США, на востоке — конфликт на Украине и обострение отношений с Россией, к тому же продолжается не слишком обнадеживающее для континента противостояние с Китаем», — отмечает издание.

Недавно председатель ЕК заявила, что после возвращения в Белый дом Дональда Трампа Запад, каким его все знали, перестал существовать. При этом фон дер Ляйен отметила, что продолжает оставаться сторонником трансатлантического партнерства и верит, что дружба между США и Европой сохранится.

Позже глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков отметил, что заявление фон дер Ляйен показывает глубину раскола между Брюсселем и Вашингтоном, а также уровень тревоги руководства ЕС.

Ранее в США открыто признали, что фон дер Ляйн «бредит» в заявлениях по Украине.