Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен «бредит», когда говорит о том, что Европа будет продолжать оказывать поддержку Киеву из-за якобы российской «угрозы». Об этом в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн.

«Она бредит. Французы и британцы такие же. Они живут в другом мире», — подчеркнул он.

4 марта фон дер Ляйен на саммите стран ЕС в Лондоне объявила «эру вооружения Европы». Предложенный ею план подразумевает «мобилизацию» €800 млрд инвестиций в течение четырех лет. Средства необходимы, чтобы продолжать поддерживать Украину, а также «взять больше ответственности» за безопасность самой Европы.

9 марта фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия должна перейти в режим военной подготовки.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью американским блогерам говорил, что глава ЕК мобилизует членов Европейского союза для ремилитаризации с целью отвлечения внимания от огромных трат в период пандемии коронавируса и украинского конфликта.

Ранее Вэнс заявил об ошибочном мнении политиков ЕС насчет угрозы со стороны России.