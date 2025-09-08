На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Мосгордуме призвали наградить полицейских за задержание участников этнической ОПГ

Медведев призвал наградить полицейских за задержание участников этнической ОПГ
Александр Вильф/РИА Новости

Депутат Мосгордумы Андрей Медведев предложил наградить сотрудников полиции, которые задержали членов этнической организованной преступной группы (ОПГ), несмотря на угрозы со стороны диаспор. Свою инициативу парламентарий озвучил в Telegram-канале.

По его словам, полицейские действовали профессионально и четко. Поводом для комментария стало видео, опубликованное в Telegram-канале «МИГ России», где запечатлен момент операции: силовики укладывают на землю мужчин, а другие угрожают им последствиями от диаспоры.

Медведев отметил, что при низких зарплатах, постоянных переработках и большом объеме бумажной работы сотрудники полиции продолжают добросовестно исполнять свой долг.

«Очень хочется увидеть, как этих патрульных наградят или поощрят, за четкое выполнение служебного долга. Молодцы, товарищи полицейские. Любо-дорого видеть такое», — написал депутат.

4 сентября суд в Ростове-на-Дону вынес приговоры 15 участникам ОПГ «Сельмаш». Против задержанных было возбуждено 18 уголовных дел, включая статьи об организации преступного сообщества, вымогательстве и мошенничестве. Установлено, что ОПГ была создана и управлялась вором в законе Нодари Асояном. Часть доходов от преступной деятельности направлялась в так называемый «воровской общак». Асоян и другие члены сообщества объявлены в международный розыск.

По решению суда, 15 участников ОПГ «Сельмаш» получили наказание в виде лишения свободы на сроки от 7,5 до 23 лет.

Ранее в Москве накрыли преступную группу, легализовавшую более 1000 мигрантов.

