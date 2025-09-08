В Мосгордуме призвали наградить полицейских за задержание участников этнической ОПГ

Депутат Мосгордумы Андрей Медведев предложил наградить сотрудников полиции, которые задержали членов этнической организованной преступной группы (ОПГ), несмотря на угрозы со стороны диаспор. Свою инициативу парламентарий озвучил в Telegram-канале.

По его словам, полицейские действовали профессионально и четко. Поводом для комментария стало видео, опубликованное в Telegram-канале «МИГ России», где запечатлен момент операции: силовики укладывают на землю мужчин, а другие угрожают им последствиями от диаспоры.

Медведев отметил, что при низких зарплатах, постоянных переработках и большом объеме бумажной работы сотрудники полиции продолжают добросовестно исполнять свой долг.

«Очень хочется увидеть, как этих патрульных наградят или поощрят, за четкое выполнение служебного долга. Молодцы, товарищи полицейские. Любо-дорого видеть такое», — написал депутат.

4 сентября суд в Ростове-на-Дону вынес приговоры 15 участникам ОПГ «Сельмаш». Против задержанных было возбуждено 18 уголовных дел, включая статьи об организации преступного сообщества, вымогательстве и мошенничестве. Установлено, что ОПГ была создана и управлялась вором в законе Нодари Асояном. Часть доходов от преступной деятельности направлялась в так называемый «воровской общак». Асоян и другие члены сообщества объявлены в международный розыск.

По решению суда, 15 участников ОПГ «Сельмаш» получили наказание в виде лишения свободы на сроки от 7,5 до 23 лет.

Ранее в Москве накрыли преступную группу, легализовавшую более 1000 мигрантов.