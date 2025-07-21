В Москве накрыли преступную группу, легализовавшую более 1000 мигрантов

Членов организованной преступной группы (ОПГ), которая занималась незаконной легализацией мигрантов, задержали в Москве. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на пресс-службу столичного управления Росгвардии.

В ведомстве рассказали, что под стражей оказались четверо граждан РФ в возрасте от 34 до 62 лет.

«Они изготавливали поддельные миграционные карты, которые позволяли иностранцам находиться на территории страны до 90 дней, а также оформляли фиктивные трудовые патенты на работу», — говорится в материале.

По данным Росгвардии, злоумышленники легализовали более 1000 мигрантов. За это они получили не менее 2 млн рублей.

В ходе оперативных мероприятий стражи порядка ликвидировали две подпольные мастерские, где изготавливались поддельные документы. Также специалисты конфисковали оборудование, печати различных организаций, миграционные карты и иные предметы.

Как отметили в пресс-службе, члены ОПГ уже предстали перед судом. Им назначили наказание в виде лишения свободы на сроки от двух до пяти лет с отбыванием в колонии общего режима.

Ранее в РФ задержали иностранца, ставившего мигрантов на учет посредством взлома аккаунтов на портале «Госуслуги».