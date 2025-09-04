Членов ОПГ «Сельмаш» приговорили к крупным срокам

В Ростове-на-Дону 15 членов ОПГ «Сельмаш» получили до 23 лет колонии

В Ростове-на-Дону вынесены приговоры 15 участникам организованной преступной группы (ОПГ) «Сельмаш». Как сообщает ТАСС, члены группировки получили сроки лишения свободы вплоть до 23 лет.

Согласно информации агентства, Федеральной службой безопасности (ФСБ) и Министерством внутренних дел (МВД) в ходе совместной операции была прекращена деятельность 15 членов ОПГ «Сельмаш» и ее подразделения, известного как ОПГ «Кладбищенские». Против задержанных было возбуждено 18 уголовных дел, включая статьи об организации преступного сообщества, вымогательстве и мошенничестве.

Установлено, что ОПГ была создана и управлялась вором в законе Нодари Асояном. Часть доходов от преступной деятельности направлялась в так называемый «воровской общак». Асоян и другие члены сообщества объявлены в международный розыск.

По решению суда, 15 участников ОПГ «Сельмаш» получили наказание в виде лишения свободы на сроки от 7,5 до 23 лет.

В конце августа десять участников ОПГ получили приговоры, предусматривающие до пяти лет заключения. Они признаны виновными в сбыте фальсифицированных и не прошедших регистрацию лекарств для диабетиков, а также поддельных препаратов для снижения веса через аптечные сети Москвы.

