В ЕС заявили об улучшении отношений Брюсселя и Вашингтона

Кошта: ЕС и США перевернули страницу в отношениях с приходом к власти Трампа

Европейский союз и США смогли восстановить прежний уровень взаимодействия после прихода к власти в Вашингтоне Дональда Трампа, перевернув страницу непростых отношений. Об этом заявил глава Евросовета Антониу Кошта газете The Financial Times.

По его словам, если оглянуться почти на девять месяцев назад в преддверии выборов президента США, все были очень напуганы, особенно отношениями Евросоюза с с Соединенными Штатами. Первые заявления Трампа о ЕС напоминали его прежние высказывания, однако за это время Брюсселю удалось нормализовать трансатлантические связи, добавил Кошта.

Дипломат высказал мнение, что ЕС и США перевернули страницу, и теперь предстоит опереться на эту новую стабильность и с нетерпением ожидать продолжения отношений Брюсселя и Вашингтона.

Как напоминает FT, в январе Трамп выступал с утверждением, что Евросоюз был создан для того, чтобы «надуть» США, и другими подобными заявлениями. Он также критиковал Европу за пассивность в вопросе союзнических обязательств, в том числе за низкие расходы на оборону, а также в вопросе помощи Украине.

Ранее в ЕС рассказали о совместной работе с США над новыми санкциями против России.