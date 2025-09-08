Названы сроки проведения второго министерского Форума сотрудничества РФ — Африка

Лавров: второй министерский Форум сотрудничества РФ — Африка пройдет в ноябре

Вторая министерская конференция Форума партнерства РФ — Африка пройдет в ноябре текущего года. Об этом сообщил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, пишет ТАСС.

Дипломат 8 сентября выступил перед студентами и профессорско-преподавательским составом Московского государственного института международных отношений (МГИМО).

«В ноябре мы проводим второй министерский Форум сотрудничества Россия — Африка», — рассказал Лавров в ходе мероприятия.

10 ноября 2024 года состоялась первая министерская конференция Форума партнерства РФ — Африка. Тогда глава российского внешнеполитического ведомства зачитал приветствие президента страны Владимира Путина, который отметил, что развитие связей между РФ и африканскими странами становится более насыщенным и многоплановым. Он уточнил, что об этом свидетельствует содержательная программа конференции.

В тот же день Лавров заявил, что вторая министерская конференция Форума сотрудничества Россия — Африка состоится в 2025 году. По его словам, мероприятие пройдет в одном из африканских государств.

Ранее сообщалось, что одна из африканских стран обсуждает с РФ запуск прямого авиасообщения.