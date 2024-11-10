Лавров анонсировал вторую министерскую конференцию РФ — Африка

Вторая министерская конференция РФ — Африка пройдет в 2025 году. С таким заявлением выступил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Мы готовы в любое место с удовольствием приехать к нашим африканским друзьям», — заявил глава российского внешнеполитического ведомства.

По итогам состоявшейся 10 ноября первой конференции Россия — Африка было принято общее заявление, в котором стороны зафиксировали свои оценки ситуации в мире, а также в партнерстве РФ и африканских стран в экономической, социальной, культурной, образовательной, гуманитарной, инвестиционной сферах, а также в сфере безопасности, борьбы с терроризмом и другими новыми вызовами.

«И эти оценки сопровождаются конкретными договоренностями по каждому из этих направлений, создавая несколько дорожных карт, которые будут продвигаться в течение ближайшего времени, в том числе в рамках подготовки ко второй конференции министерской партнерства Россия - Африка», — подчеркнул Лавров.

До этого президент России Владимир Путин заявил об особом значении отношений с африканскими партнерами.

Ранее в России допустили, что Африка может стать ведущим континентом в экономике.