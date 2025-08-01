Лукашенко прокомментировал ситуацию с антикоррупционными органами на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что отказ Украины от принятия уже одобренного Радой законопроекта об антикоррупционных органах Украины свидетельствует о полном отсутствии суверенитета у Украины. Об этом он заявил во время встречи с российским коллегой Владимиром Путиным на Валааме, передает ТАСС.

«Запад говорит, ну мы хотим посмотреть, куда пойдут эти [переданные Украине] деньги тратиться. И предложили когда-то создать антикоррупционное бюро и антикоррупционную прокуратуру», — изложил свое видение Лукашенко.

По его мнению, когда администрация президента Украины Владимира Зеленского «проснулась», то попыталась переломить ситуацию, однако уже «через два дня» «Рада все отменила, он подписал закон».

«Какой суверенитет? Никакого суверенитета. И возмущаться не надо. Ты взял деньги, и тот, кто давал, хотел проконтролировать у тебя, как у несуверенного государства, куда ты дел деньги. А куда девал?» — прокомментировал ситуацию Лукашенко.

До этого Путин заявил об унизительным отсутствии суверенитета на Украине.

По мнению Путина, Украина опозорилась, когда не смогла вернуть часть суверенитета в ситуации с Национальным антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП).

Ранее премьер Украины Свириденко решила все же назначить детектива НАБУ Цывинского главой БЭБ после требования Еврокомиссии.