Путин рассказал, чем себя унижает Украина

Полное отсутствие суверенитета является унизительным для Украины. Такое заявление сделал президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко на острове Валаам, сообщает РИА Новости.

По словам российского лидера, Украине нужно не навязывать внешние институты управления, а помогать народу.

«Нужно заниматься не этим, не навязывать народу, в данном случае украинскому народу, какие-то внешние институты управления, а помогать людям самим становиться на ноги, самим создавать эти институты», — сказал он.

Путин также назвал верными попытки украинского народа вернуть себе часть суверенитета.

До этого российский президент сказал, что Украина опозорилась, когда не смогла вернуть часть суверенитета в ситуации с Национальным антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП).

По мнению политика, коррупция характерна для многих стран мира, вопрос в готовности общества бороться с этим явлением.

Утром 1 августа Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Санкт-Петербург. Лидеры двух стран в неформальной обстановке намерены обсудить вопросы, связанные с развитием двусторонних отношений, союзные проекты, международную повестку, тематику региональной безопасности.

Ранее Лукашенко заявил о подготовке к войне «на всякий случай».