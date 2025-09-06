Экс-премьер Молдавии пожаловался на штрафы за переводы из России

Василий Тарлев заявил об инфарктах из-за штрафов за переводы денег из России

Бывший премьер-министр Молдавии, лидер партии «Будущее Молдовы» Василий Тарлев заявил о случаях инфарктов у граждан страны из-за крупных штрафов за переводы денег из России. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, подобные случаи происходили среди пенсионеров.

Он отметил, что происходили ситуации, когда полицейские объявляли пожилым людям о «неподъемных штрафах», и они теряли сознание.

Экс-премьер добавил, что штрафы составляют 35 тысяч леев (около $2 тысяч), которых пенсионеры никогда в жизни не видели.

Тарлев рассказал, что подобное происходит в рамках обысков по делу о возможном подкупе избирателей. По его словам, одна из пенсионерок не выжила после инфаркта, когда ей рассказали о сумме штрафа после перевода от внука из России.

2 сентября лидер партии «Сердце Молдовы» и бывшая глава Гагаузии Ирина Влах сообщила, что у активистов политического объединения прошли обыски. По словам Влах, власти Молдавии перешли на новый уровень в попытках заставить представителей партии замолчать.

