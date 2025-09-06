На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Экс-премьер Молдавии пожаловался на штрафы за переводы из России

Василий Тарлев заявил об инфарктах из-за штрафов за переводы денег из России
true
true
true
close
Михай Карауш/РИА Новости

Бывший премьер-министр Молдавии, лидер партии «Будущее Молдовы» Василий Тарлев заявил о случаях инфарктов у граждан страны из-за крупных штрафов за переводы денег из России. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, подобные случаи происходили среди пенсионеров.

Он отметил, что происходили ситуации, когда полицейские объявляли пожилым людям о «неподъемных штрафах», и они теряли сознание.

Экс-премьер добавил, что штрафы составляют 35 тысяч леев (около $2 тысяч), которых пенсионеры никогда в жизни не видели.

Тарлев рассказал, что подобное происходит в рамках обысков по делу о возможном подкупе избирателей. По его словам, одна из пенсионерок не выжила после инфаркта, когда ей рассказали о сумме штрафа после перевода от внука из России.

2 сентября лидер партии «Сердце Молдовы» и бывшая глава Гагаузии Ирина Влах сообщила, что у активистов политического объединения прошли обыски. По словам Влах, власти Молдавии перешли на новый уровень в попытках заставить представителей партии замолчать.

Ранее в оппозиции Молдавии назвали Санду менеджером Запада.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами