Захарова прокомментировала нападение на посольство РФ в Швеции

Захарова заявила, что Швеция утратила контроль за внутренней безопасностью

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью »Известиям» заявила, что Швеция утратила контроль за внутренней и внешней безопасностью после вступления в НАТО.

Таким образом она прокомментировала нападение на посольство РФ в Швеции. Захарова напомнила, что Москва неоднократно обращала внимание шведских властей на недостаточное обеспечение безопасности посольства и получала обещания сделать все возможное для предотвращения новых инцидентов.

«Ведь подобные провокации несут угрозу не только дипмиссии, но и горожанам», — отметила она.

7 сентября на посольство России в Швеции сбросили краску с дрона. Подобные случаи регулярно повторялись в течение последнего года, в том числе два раза летом 2025 года.

17 июня пролетавший над территорией объекта беспилотный летательный аппарат сбросил контейнер с красящим веществом непосредственно перед главным входом в здание.

Ранее МИД РФ потребовал от Швеции соблюдения Венской конвенции после атаки БПЛА на посольство.