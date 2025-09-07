На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Захарова прокомментировала нападение на посольство РФ в Швеции

Захарова заявила, что Швеция утратила контроль за внутренней безопасностью
true
true
true
close
Shatokhina Natalia/Global Look Press

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью »Известиям» заявила, что Швеция утратила контроль за внутренней и внешней безопасностью после вступления в НАТО.

Таким образом она прокомментировала нападение на посольство РФ в Швеции. Захарова напомнила, что Москва неоднократно обращала внимание шведских властей на недостаточное обеспечение безопасности посольства и получала обещания сделать все возможное для предотвращения новых инцидентов.

«Ведь подобные провокации несут угрозу не только дипмиссии, но и горожанам», — отметила она.

7 сентября на посольство России в Швеции сбросили краску с дрона. Подобные случаи регулярно повторялись в течение последнего года, в том числе два раза летом 2025 года.

17 июня пролетавший над территорией объекта беспилотный летательный аппарат сбросил контейнер с красящим веществом непосредственно перед главным входом в здание.

Ранее МИД РФ потребовал от Швеции соблюдения Венской конвенции после атаки БПЛА на посольство.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами