Посольство России в Швеции подверглось нападению

На посольство России в Швеции сбросили краску с дрона

Посольство РФ в Стокгольме заявило об очередном нападении на здание представительства России в Швеции. Об этом сообщается в Telegram-канале дипломатического ведомства.

«Ранним утром 7 сентября посольство России в Швеции подверглось очередному нападению с использованием дрона, с которого на территорию дипмиссии был сброшен пластиковый пакет с краской», — говорится в заявлении.

Аналогичный инцидент произошел 5 июля. На территорию торгпредства РФ в Швеции с беспилотного летательного аппарата был сброшен пакет с краской.

17 июня также сообщалось о совершении акта вандализма в отношении Торгового представительства России. Инцидент произошел, когда пролетавший над территорией объекта беспилотный летательный аппарат сбросил контейнер с красящим веществом непосредственно перед главным входом в здание.

Ранее МИД России потребовал от Швеции соблюдения Венской конвенции после атаки дрона на посольство.