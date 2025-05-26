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МИД РФ потребовал от Швеции соблюдения Венской конвенции после атаки БПЛА на посольство

Захарова: Россия требует выполнения Швецией Венской конвенции
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Пелагия Тихонова/РИА Новости

Россия потребовала от Швеции строгого соблюдения Венской конвенции о дипломатических сношениях после очередной атаки беспилотника на посольство РФ в Стокгольме. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По словам Захаровой, управляемый «неизвестными операторами» БПЛА, сбросил на территорию посольства стеклянную емкость с красной краской. Это уже 15-й подобный инцидент с мая 2024 года. Захарова подчеркнула, что шведские правоохранительные органы не расследовали ни одного случая, что ставит под сомнение их заинтересованность в защите дипломатических объектов.

«Посольство РФ функционирует фактически в боевых условиях. Шведские власти попустительствуют атакам, а возможно, и санкционируют их», — отметила Захарова.

Представитель МИД РФ также сказала, что в Швеции доминируют силы, заинтересованные в эскалации напряженности с Россией. По словам Захаровой, шведские власти умышленно нарушают дипломатические договоренности и пытаются нанести ущерб объектам российской недвижимости, обладающим дипломатическим иммунитетом, а также сотрудникам, работающим на этих объектах.

Ранее дроны пытались атаковать школу при посольстве России Швеции.

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