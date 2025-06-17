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Торгпредство России в Швеции подверглось атаке беспилотника

Дрон сбросил краску перед входом в торгпредство России в Швеции
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Depositphotos

Торговое представительство России в Швеции подверглось нападению — летевший над его территорией дрон сбросил мешок с краской перед центральным входом. Об этом сообщается в Telegram-канале посольства РФ в стране.

По информации диппредставительства, инцидент произошел в ночь на 17 июня 2025 года.

«Согласно статье 2 действующего российско-шведского двустороннего соглашения о правах и обязанностях Торгового представительства России в Стокгольме, данная организация является составной частью российского дипломатического представительства в Швеции. На ее территорию и помещения распространяются все иммунитеты и привилегии, предусмотренные Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года, включая обязанность государства пребывания защищать неприкосновенность иностранных представительств», — сказано в сообщении.

В посольстве подчеркнули, что атака стала продолжением серии подобных атак, которые недавно были совершены против российского представительства в Швеции. В результате под угрозой оказалась безопасность его сотрудников, а его имущество было повреждено.

«Вынуждены констатировать, что шведские власти в очередной раз не выполнили свои международные обязательства. Мы требуем решения сложившейся ситуации», — указали в посольстве.

26 мая в посольстве РФ в Швеции сообщили, что за последний год на них было совершено 11 атак.

Последние два случая в дипмиссии назвали особенно опасными, поскольку злоумышленники сбросили на посольство с дронов стеклянные сосуды с краской, которые при разбивании и в силу своего веса могут нанести серьезные увечья.

Ранее МИД России потребовал от Швеции соблюдения Венской конвенции после атаки БПЛА на посольство.

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