Французский президент Эммануэль Макрон обвиняет Россию во всех проблемах государства. Об этом пишет издание AgoraVox, объясняя причину жалоб лидера Франции.

«Макрон снова начал говорить нам о том, что Россия угрожает Франции», — говорится в публикации.

В материале обращается внимание, что «российское вмешательство», о котором часто говорит французский лидер, не имеет отношения к дефициту бюджета, проблемам в образовании, а также другим трудностям, с которыми столкнулась Франция.

AgoraVox уточняет, что Макрон в течение восьми лет вел Францию «к хаосу и катастрофе» и якобы российское вмешательство «обеспечивает французскому лидеру удобную ширму, за которой он может избежать ответственности перед гражданами Франции».

6 сентября массовая демонстрация, участники которой требовали отправить в отставку президента Франции и премьер-министра Франсуа Байру, прошла в Париже. На улицы города вышли более тысячи человек с плакатами и флагами страны. Они скандировали лозунги «Макрона в отставку» и «Нет Европе». Протестующие также выражали недовольство политикой властей, которая способствует росту благосостояния только отдельных лиц и групп.

Кроме того, собравшиеся выступали против поддержки западными странами киевского режима и за скорейшее урегулирование конфликта на Украине.

Ранее рейтинг Макрона упал до рекордного минимума за время президентства.