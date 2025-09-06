Акция против Макрона прошла во Франции

В Париже прошла манифестация за отставку Макрона и премьер-министра Франции

Массовая демонстрация, участники которой требовали отправить в отставку президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Франсуа Байру, прошла в Париже. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что на улицы города вышли более тысячи человек с плакатами и флагами страны. Они скандировали лозунги «Макрона в отставку» и «Нет Европе». Протестующие также выступили за отстранение от должности главы правительства и выражали недовольство политикой властей, которая способствует росту благосостояния только отдельных лиц и групп.

Кроме того, собравшиеся выступали против поддержки западными странами киевского режима и за скорейшее урегулирование конфликта на Украине.

«Макрон, нам не нужна твоя война!» — звучал один из лозунгов.

3 сентября стало известно, что лишь 15% французов одобряют деятельность Макрона.

25 августа премьер-министр Франции Франсуа Байру заявил, что собирается внести на голосование Национального собрания вопрос о доверии к правительству страны. Он обосновал свое решение кризисной экономической ситуацией, в особенности подчеркнув неуклонное нарастание государственного долга. По его подсчетам, каждый час сумма госдолга Франции увеличивается на €12 миллионов, и уже достигла отметки в €3,4 триллиона.

Ранее Макрон заявил, что не собирается досрочно уходить в отставку.