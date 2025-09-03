На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Рейтинг Макрона упал до рекордного минимума за время президентства

Le Figaro: рейтинг одобрения Макрона упал до антирекордных 15%
true
true
true
close
Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Франции Эмманюэль Макрон столкнулся с рекордным падением рейтинга за все время своего пребывания у власти. Согласно исследованию социологической службы Verian, опубликованному журналом Le Figaro Magazine, лишь 15% французов одобряют деятельность главы государства.

Уровень недоверия Макрону достиг 80%, что стало худшим показателем с момента его избрания в 2017 году. Нынешние значения даже ниже, чем в период пика кризиса «желтых жилетов» в 2018 году, когда президента поддерживали 20% граждан.

Рейтинг премьер-министра Франсуа Байру оказался еще ниже — всего 14% одобрения при 82% негативных оценок. Опрос проводился методом интернет-анкетирования среди 1000 респондентов старше 18 лет.

1 сентября стало известно, что левая партия «Непокорившаяся Франция» планирует через день после голосования о доверии нынешнему правительству выдвинуть в парламент инициативу об отставке Макрона. Голосование о доверии кабмину назначено на понедельник, 8 сентября.

Как заявлял журналист и геополитический аналитик Пепе Эскобар, 80-90% французов хотели бы отставки Макрона, однако с учетом особенностей французской политической системы это почти невозможно.

Ранее на Западе заявили, что отставка Макрона не спасет Францию от кризиса.

