СМИ: администрация Трампа хочет взять под контроль мемориал и музей теракта 11 сентября

Politico: Трамп ищет способы взять под контроль мемориал 11 сентября в Нью-Йорке
true
true
true
close
Mike Segar/Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа изучает возможность того, сможет ли федеральное правительство взять под контроль мемориал и музей 11 сентября в Нью-Йорке. Об этом сообщает издание Politico.

В публикации отмечается, что с момента открытия мемориальная площадь и музей находятся в ведении общественной благотворительной организации, которую возглавляет бывший мэр Нью-Йорка и частый критик Трампа Майкл Блумберг.

«Белый дом подтвердил, что администрация провела «предварительные обсуждения по поводу этой идеи, но отказался вдаваться в подробности. В офисе президента отметили, что Трамп обещал во время своей кампании в прошлом году сделать это место национальным памятником, охраняемым и поддерживаемым федеральным правительством», — отмечает издание.

Представители мемориала и музея 11 сентября утверждают, что по действующим законам федеральное правительство США не может в одностороннем порядке взять участок на земле, которая принадлежит портовому управлению Нью-Йорка и Нью-Джерси.

«Прежде, чем вмешиваться в это священное место, президент должен начать с чествования выживших и поддержки семей пострадавших», — отметила губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул.

24 года назад в Соединенных Штатах члены террористической организации «Аль-Каида» (организация запрещена в России) совершили серию из четырех координированных террористических актов. Утром 11 сентября четыре группы террористов захватили четыре рейсовых пассажирских самолета. Два лайнера были направлены в небоскребы Всемирного Торгового Центра в Нью-Йорке. В результате две башни с находившимися внутри мирными гражданами обрушились. Третий самолет был направлен в здание Пентагона, расположенное недалеко от Вашингтона, четвертый — упал в поле около боро Шанксвилл в штате Пенсильвания.

Ранее в США вспомнили о поддержке РФ после терактов 9/11.

