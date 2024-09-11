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В США вспомнили о поддержке РФ после терактов 9/11

Посол Трейси: США помнят о поддержке РФ после терактов 9/11

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Reuters

Посол США в Москве Линн Трейси заявила, что, несмотря на нынешнюю напряженность в отношениях между странами, в Вашингтоне помнят о поддержке, которую российское правительство оказало Соединенным Штатам после терактов 11 сентября 2001 года. Заявление опубликовано в Telegram-канале посольства.

«Несмотря на нынешнюю напряженность в отношениях между США и Россией, мы помним о поддержке, оказанной российским правительством и народом в знак солидарности с американцами в те страшные дни», — говорится в заявлении.

Трейси подчеркнула, что сотрудники американского и российского посольств, «как и все американцы, никогда не забудут тот трагический день».

23 года назад в Соединенных Штатах члены террористической организации «Аль-Каида» (организация запрещена в России) совершили серию из четырех координированных террористических актов. Утром 11 сентября четыре группы террористов захватили четыре рейсовых пассажирских самолета. Два лайнера были направлены в небоскребы Всемирного Торгового Центра в Нью-Йорке. В результате две башни с находившимися внутри мирными гражданами обрушились. Третий самолет был направлен в здание Пентагона, расположенное недалеко от Вашингтона, четвертый — упал в поле около боро Шанксвилл в штате Пенсильвания.

Ранее появились новые кадры обрушения башен-близнецов в США.

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