В Пентагоне недовольны переименованием в «министерство войны»

В Пентагоне недовольны указом президента США Дональда Трампа о переименовании ведомства в «министерство войны». Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источники.

По данным издания, многие официальные лица в Пентагоне недовольны переименованием из-за огромного плана работ в связи с изменениями, которые могут обойтись в миллиарды долларов. Утверждается, что ребрендинг не поможет решить актуальные военные задачи, а лишь создаст дополнительные сложности.

Военному ведомству потребуется заменить символику на более чем 700 тысячах объектов в 40 странах, включая печати, фирменные бланки, униформу.

Трамп говорил, что подписал указ о переименовании министерства обороны Соединенных Штатов (Пентагон) в «министерство войны».

По его словам, название ведомства «министерство обороны» — слишком либеральное, «министерство войны» больше подходит, «учитывая положение дел в мире».

Глава Пентагона Пит Хегсет в свою очередь добавил, что США после переименования министерства войны в 1947 году не одержали победу ни в одном крупном конфликте.

Ранее в России оценили «министерство войны» Трампа.