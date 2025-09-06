В ЕК оценили слова Путина о вступлении Украины в ЕС

Euractiv: ЕК поприветствовала заявление Путина о вступлении Украины в ЕС

Европейская комиссия (ЕК) положительно оценила заявление президента России Владимира Путина о возможном вступлении Украины в Евросоюз (ЕС). Об этом сообщил портал Euractiv со ссылкой на заявление пресс-секретаря ЕК Паулы Пиньо.

«Очень приветствуется, что президент Путин видит место Украины в Европейском Союзе», — говорится в заявлении.

Накануне Путин заявил, что стремление Украины вступить в ЕС является ее законным выбором. По его словам, республика имеет право самостоятельно выстраивать свои международные связи.

3 сентября президент России рассказал, что Москва никогда не ставила под сомнение потенциальное членство Киева в Европейском союзе. В то же время РФ всегда возражала против вступления Украины в НАТО, подчеркнул он.

Ранее Зеленский назвал членство в ЕС одной из гарантий безопасности для Украины.