Путин похвалил и обнял курсанта после слов о форме

Во время беседы с президентом Владимиром Путиным на площадке Национального центра «Россия» во Владивостоке курсант луначарского филиала центра «Воин» признался, что больше всего ценит в учебе военную форму. Это заявление вызвало улыбку у российского лидера, пишет ТАСС.

Разговор состоялся на площадке Национального центра «Россия» во Владивостоке во время встречи президента с курсантами Уссурийского суворовского военного училища.

Путин спросил молодого человека, нравится ли ему учиться. На что тот ответил утвердительно, а затем, в ответ на вопрос российского лидера о самом приятном моменте учебы, курсант уверенно сказал: «Форма! Форма – это наша гордость».

Президент улыбнулся и похвалил юношу и обнял его. Курсант также рассказал, что мечтает стать моряком-подводником.

Владимир Путин пробудет на Дальнем Востоке два дня. В его расписании стоит участие в ряде мероприятий. В частности, 4 сентября российский лидер встретится с почетными гостями Восточного экономического форума (ВЭФ). На следующий день президент выступит на пленарном заседании ВЭФ и ответит на вопросы присутствующих.

ВЭФ-2025 проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. Главная тема мероприятия — «Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания». Также запланированы выездные площадки в Благовещенске, Чите, на Сахалине и в других регионах.

Ранее сообщалось, что на ВЭФ запустят профориентационный курс для 8,5 млн школьников.