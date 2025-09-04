На ВЭФ запустят профориентационный курс для 8,5 млн школьников

На площадке всероссийского детского центра «Океан» 4 сентября стартует запуск нового сезона профориентационного курса «Россия — мои горизонты», сообщает пресс-служба проекта.

Мероприятие станет частью первого Всероссийского форума по профориентации, организованного Фондом Гуманитарных Проектов при поддержке Минпросвещения России. Курс реализуется в рамках проекта Единая модель профориентации «Билет в будущее» при участии Российского общества «Знание».

Курс рассчитан на школьников 6–11 классов и включает 34 занятия. Учащиеся познакомятся со всеми отраслями экономики страны и современными профессиями. Это поможет им определиться с выбором будущей карьеры. Церемония запуска состоится в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) и объединит школьников из всех регионов России — от Владивостока до Калининграда.

«Профориентация - это не только важная часть развития нашей страны, но и каждого отдельного ее жителя, поскольку сейчас профессиональное самоопределение является неотъемлемой частью воспитания гармонично развитой личности», - отметил управляющий директор Фонда Гуманитарных Проектов Иван Есин.

Центральным событием форума станет панельная дискуссия «Профориентация: игра на опережение», которая пройдет на площадке ВЭФ. В ней примут участие представители органов власти, образовательных учреждений и крупнейших российских работодателей.

С 8 по 15 сентября в 62 регионах страны пройдут мероприятия для школьников. Программа включает встречи с экспертами ключевых отраслей экономики, интерактивные ярмарки вакансий, профпробы, мастер-классы и лекции. Эти активности позволят школьникам получить практические навыки и глубже погрузиться в мир профессий.

Финал форума состоится 18 сентября в Москве. Участники обсудят взаимодействие школ и работодателей, посетят выставки, креативные лаборатории и лекции. Завершится мероприятие конкурсом профессиональных практик среди педагогов страны.