В МИД России упрекнули Украину в нежелании урегулировать конфликт

Галузин: у Украины и ЕС пока нет желания искать мирные развязки кризиса
MFA Russia/Global Look Press

Россия констатирует, что у Украины и ее «европейских спонсоров» пока отсутствует желание искать мирные развязки украинского кризиса. Такое мнение высказал заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин в интервью журналу «Новые регионы России», текст опубликован на сайте внешнеполитического ведомства.

По словам дипломата, несмотря на такой исход событий, Россия готова продолжать диалог с Украиной в Стамбуле и открыта к рассмотрению вопроса повышения уровня делегаций обеих стран.

До этого обозреватель американского журнала The American Conservative Эндрю Дэй писал, что Европа чинит препятствия на пути к урегулированию вооруженного конфликта на Украине. Он отметил, что активизация в июне дипломатии США в российско-украинском вопросе привела к усилению раздражения в Вашингтоне по отношению к Европе. Многие американские консервативные политики считают, что европейские лидеры медлят, если не препятствуют урегулированию конфликта на Украине.

Ранее Трамп нашел виновных в отсутствии прогресса по миру на Украине.

