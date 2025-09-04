Глава Казани рассказал о стратегическом преимуществе троечников перед отличниками

Глава Казани Ильсур Метшин в ходе встречи с учениками гимназии №19 пошутил, что из троечников вырастают мэры и губернаторы. Видео его выступления опубликовало издание URA.RU в Telegram-канале.

«Из отличников выходят отличники, а из троечников — мэры и руководители регионов», — отметил Метшин.

В конце выступления глава Казани добавил, что школьникам все равно нужно стараться учиться хорошо.

Как сообщает Telegram-канал Baza, Метшин пришел на линейку с внуком, которому пожелал учиться также, как его дед — на тройки и четверки. По словам главы Казани, учителя редко ставили ему пятерки.

Торжественные линейки прошли в российских школах 1 сентября. В этом году в первый класс отправились 1,5 млн детей, всего же школы в РФ приняли 18 млн человек. Минпросвещения рекомендовало школам привлечь охрану для обеспечения безопасности во время мероприятий. Также на линейках дежурили медицинские работники.

Ранее омбудсмен объяснил необходимость введения единых требований к школьной форме.