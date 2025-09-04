На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Зеленский рассказал о предложениях сбежать с Украины

Зеленский: в начале спецоперации побег с Украины был для меня немыслим
Johanna Geron/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отказался покидать Украину после начала спецоперации, несмотря на соответствующие предложения от президента США Джо Байдена и ряда европейских лидеров. Его слова приводит Le Point.

«В тот тяжелый день мне позвонил американский президент и предложил, скажем так, эвакуироваться. Это был не первый подобный звонок. Многие европейские лидеры тоже предлагали мне уехать. Я сразу понял, что не смогу», — сказал он.

По его словам, побег был «немыслим». Президент должен подавать пример и не предавать население в «трудные времена», указал Зеленский. Нельзя просто сесть в машину и уехать, отметил глава государства.

До этого директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин предположил, какая судьба ждет президента Украины Владимира Зеленского. По словам Нарышкина, возможны разные варианты развития событий. В частности, он не исключил побега Зеленского из Киева.

Ранее Зеленский начал запугивать российскими ракетами, долетающими до Парижа.

