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В российской разведке предположили, какая судьба может ждать Зеленского

Глава СВР Нарышкин: есть разные варианты относительно судьбы Зеленского
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Stephanie Lecocq/Reuters

Относительно судьбы президента Украины Владимира Зеленского возможны разные варианты. Об этом в интервью ТАСС заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

«Могу лишь предположить, что возможны всякие варианты в части, касающейся планов и судьбы Зеленского», — сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о возможном побеге Зеленского из Киева.

Британский аналитик Александр Меркурис выразил мнение, что Зеленский думает не о плане выхода для Украины из конфликта, а о плане побега для себя. На Западе он «создаст правительство в изгнании», считает аналитик.

До этого заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что фронт Вооруженных сил Украины «посыпался», и Зеленского «вряд ли захотят оставить в живых», поскольку он является свидетелем многочисленных преступлений.

В свою очередь немецко-финский предприниматель Ким Дотком заявил, что с Зеленским «все кончено» и скоро он сбежит с Украины.

Ранее депутат Рады обвинил Великобританию в попытке ограбить Украину.

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