Зеленский начал запугивать российскими ракетами, долетающими до Парижа

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сегодня ВС РФ используют для ударов по территории республики ракеты с дальностью поражения в 2.5 тыс. км., а расстояние до Парижа составляет 3 тыс. км. В интервью Le Point он заявил, что Москва вскоре получит оружие с большей дальностью, которое будет доставать до Парижа.

По его словам, если Европа «будет слаба», то «пострадает» от действий России. Он указал, что военный конфликт стимулирует военное развитие «у нас, в Европе, но также и в России». «Отдаленных войн» больше не будет, утверждает он.

«Поверьте, через два года у россиян будет много ракет с дальностью 5000 километров. Море никого не оградит, океан никого не оградит. В этом контексте оружие, которое использует Россия сегодня, не так уж отличается от ядерных носителей», — заявил Зеленский.

До этого Владимир Зеленский заявил, что «наглость россиян становится все больше», комментируя удары ВС РФ по территории республики. По его словам, такое развитие событий демонстрирует якобы пренебрежение России к мирным усилиям. Он также заявил, что ВС РФ накапливают силы на «некоторых участках фронта».

Ранее Зеленский анонсировал «ощутимое усиление» Украины.