На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Зеленский начал запугивать российскими ракетами, долетающими до Парижа

Зеленский: скоро у РФ будут ракеты с дальностью 5 тыс. км, долетающие до Парижа
true
true
true
close
Valentyn Ogirenko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сегодня ВС РФ используют для ударов по территории республики ракеты с дальностью поражения в 2.5 тыс. км., а расстояние до Парижа составляет 3 тыс. км. В интервью Le Point он заявил, что Москва вскоре получит оружие с большей дальностью, которое будет доставать до Парижа.

По его словам, если Европа «будет слаба», то «пострадает» от действий России. Он указал, что военный конфликт стимулирует военное развитие «у нас, в Европе, но также и в России». «Отдаленных войн» больше не будет, утверждает он.

«Поверьте, через два года у россиян будет много ракет с дальностью 5000 километров. Море никого не оградит, океан никого не оградит. В этом контексте оружие, которое использует Россия сегодня, не так уж отличается от ядерных носителей», — заявил Зеленский.

До этого Владимир Зеленский заявил, что «наглость россиян становится все больше», комментируя удары ВС РФ по территории республики. По его словам, такое развитие событий демонстрирует якобы пренебрежение России к мирным усилиям. Он также заявил, что ВС РФ накапливают силы на «некоторых участках фронта».

Ранее Зеленский анонсировал «ощутимое усиление» Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами