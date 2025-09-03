На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Зеленский анонсировал разговор с Трампом о санкциях против России

Зеленский заявил, что проведет беседу с Трампом в ближайшее время
Alexander Drago/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время собирается поговорить с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщило агентство «Интерфакс-Украина».

В публикации говорится, что Зеленский вместе с лидерами стран из так называемой «коалиции желающих» призвал Трампа ужесточить санкции против России. Глава Белого дома принял эти сигналы и пообещал дать ответ через две-три недели.

«Мы сегодня или на днях будем говорить с президентом Соединенных Штатов и уточним этот вопрос», — процитировало Зеленского агентство.

До этого представитель минобороны ФРГ сообщил, что «коалиция желающих» пытается убедить Трампа принять участие в заседании 4 сентября.

По данным канцлера ФРГ Фридриха Мерца, встреча состоится в формате видеоконференции, участие в ней примет в том числе украинский лидер Владимир Зеленский. Главной темой обсуждения станут вопросы, связанные с гарантиями безопасности для Украины и ее дальнейшей поддержкой.

Ранее Рубио назвал причину, по которой США не вводят новые санкции против России.

