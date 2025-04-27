Рубио назвал причину, по которой США не вводят новые санкции против России

Рубио: США не накладывают на РФ новые санкции из-за мирного процесса по Украине

США не вводят новые санкции в отношении Российской Федерации, поскольку надеются урегулировать конфликт на Украине дипломатическим путем. Об этом в интервью телеканалу NBC News заявил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио.

«Потому что мы еще надеемся, что усилия [по мирному урегулированию] сработают в дипломатическом ключе, и мы сможем сблизить позиции двух сторон», — сказал он.

По словам Рубио, введение новых санкций будет означать отдаление от мирного урегулирования конфликта.

26 апреля президент США Дональд Трамп раскритиковал своего российского коллегу Владимира Путина впервые за последнее время. Это произошло после встречи американского лидера с президентом Украины Владимиром Зеленским в Ватикане. По словам Трампа, у главы РФ «не было никаких причин обстреливать ракетами» Украину «в течение последних нескольких дней». Хозяин Белого дома считает, что, возможно, российский президент «не хочет заканчивать» конфликт, и «с ним нужно поступить по-другому, с помощью банковских или вторичных санкций».

2 апреля сообщалось, что половина сената конгресса США, состоящая из 25 демократов и 25 республиканцев, объединились и выдвинули законопроект против России по ужесточению санкций.

Главными авторами проекта являются сенаторы Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) и Ричард Блюменталь. По их инициативе против России будут введены первичные и вторичные санкции в случае эскалации конфликта на Украине уже после подписания мирного соглашения.

Ранее Рубио заявил, что США показали Украине и России «финишную прямую» к миру.