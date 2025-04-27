Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Рубио назвал причину, по которой США не вводят новые санкции против России

Рубио: США не накладывают на РФ новые санкции из-за мирного процесса по Украине
close
Nathan Howard/Reuters

США не вводят новые санкции в отношении Российской Федерации, поскольку надеются урегулировать конфликт на Украине дипломатическим путем. Об этом в интервью телеканалу NBC News заявил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио.

«Потому что мы еще надеемся, что усилия [по мирному урегулированию] сработают в дипломатическом ключе, и мы сможем сблизить позиции двух сторон», — сказал он.

По словам Рубио, введение новых санкций будет означать отдаление от мирного урегулирования конфликта.

26 апреля президент США Дональд Трамп раскритиковал своего российского коллегу Владимира Путина впервые за последнее время. Это произошло после встречи американского лидера с президентом Украины Владимиром Зеленским в Ватикане. По словам Трампа, у главы РФ «не было никаких причин обстреливать ракетами» Украину «в течение последних нескольких дней». Хозяин Белого дома считает, что, возможно, российский президент «не хочет заканчивать» конфликт, и «с ним нужно поступить по-другому, с помощью банковских или вторичных санкций».

2 апреля сообщалось, что половина сената конгресса США, состоящая из 25 демократов и 25 республиканцев, объединились и выдвинули законопроект против России по ужесточению санкций.

Главными авторами проекта являются сенаторы Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) и Ричард Блюменталь. По их инициативе против России будут введены первичные и вторичные санкции в случае эскалации конфликта на Украине уже после подписания мирного соглашения.

Ранее Рубио заявил, что США показали Украине и России «финишную прямую» к миру.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Все новости на тему:
Отношения России и США
Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами