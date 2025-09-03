Вице-премьеру Британии грозит отставка из-за неуплаты налогов

Вице-премьер Великобритании Анджела Рэйнер может потерять свой пост из-за обвинений в неуплате налогов. Об этом сообщает Associated Press (AP).

Скандал вспыхнул несколько недель назад после того, как стало известно, что при покупке дома на южном побережье Британии за £800 тыс. (около $1,1 млн) Рэйнер не уплатила £40 тыс. (около $54 тыс.) за обязательный гербовый сбор.

Оппозиция, включая лидера Консервативной партии Кеми Баденок, потребовала либо добровольного ухода в отставку, либо увольнения вице-премьера. В свою очередь, глава правительства страны Кир Стармер выразил своей соратнице поддержку.

Рэйнер объяснила происшедшее тем, что получила от налогового консультанта неверную информацию о сумме налога, которую необходимо было уплатить. Вице-премьер заявила, что глубоко сожалеет о совершенной ошибке и стремится полностью разрешить этот вопрос, обеспечив требуемую на государственной службе прозрачность.

Associated Press напомнило, что Рейнер отвечает в правительстве лейбористов именно за жилищную политику и вице-премьер известна своими страстными речами, осуждающими неплательщиков налогов, особенно членов предыдущей администрации консерваторов.

8 февраля сообщалось, что заместителя министра здравоохранения Великобритании Эндрю Гвина уволили за оскорбительные комментарии расистского характера.

Ранее в Британии не исключили скорой отставки Стармера.