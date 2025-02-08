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Замглавы Минздрава Британии отправили в отставку за расисткие высказывания

Стармер: замминистра Гвин уволен за оскорбительные высказывания в мессенджере
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Depositphotos

Заместитель министра здравоохранения Великобритании Эндрю Гвин уволен за оскорбительные комментарии, которые он допустил в закрытой группе в мессенджере WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской). Об этом говорится в распространенном заявлении представителя британского премьер-министра Кира Стармера, передает РИА Новости.

«Премьер-министр полон решимости придерживаться высоких стандартов поведения на государственной службе и возглавлять правительство, которое служит народу», — заявил представитель главы британского правительства.

Представитель Стармера подчеркнул, что премьер-министр не станет колебаться, когда речь заходит о принятии мер в отношении политика на министерском посту, в случае если он не соответствует стандартам этой должности.

Как ранее сообщила газета The Daily Mail, Гвин позволил себе различные оскорбительные комментарии в группе в мессенджере, в которую входили другие политики из правящей Лейбористской партии.

Издание пояснило, что высказывания экс-заместителя министра носили расистский, антисемитский, сексистский характер и были направлены не только против рядовых избирателей, но и против однопартийцев, в числе которых и заместитель премьер-министра Анджела Рэйнер.

Ранее в Британии миллионер сообщил о банкротстве и исчез.

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