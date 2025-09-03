Зеленский объяснил отказ уходить из Донбасса

Украина не может отдавать свои территории, так как Донбасс – это «мощная линия обороны». Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский, передает украинское издание «Страна».

«Мы не можем отдавать территории. Это очень мощная линия нашей обороны», — подчеркнул он.

Украина, по словам Зеленского, не будем давать «подобных подарков».

До этого президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова повысить уровень переговоров с Украиной.

Путин добавил, что в вопросах переговорного процесса важен результат. Он также похвалил своего помощника Владимира Мединского, который был главой российской делегации на переговорах с Украиной.

Российский лидер также отметил, что вопрос о предоставлении гарантий безопасности Украине в обмен на территории никогда не ставился.

Ранее Путин заявил, что вопрос о территориальных уступках должны решать украинцы.