В Панамском канале построят газопровод

Власти Панамы заявили о начале разработки газопровода в Панамском канале
Paul Zinken/dpa/Global Look Press

Власти Панамы начали разработку газопровода в Панамском канале. Об этом президент Панамы Хосе Рауль Мулино заявил во время визита в Японию, передает Reuters.

Новый СПГ-газопровод станет частью так называемого энергетического коридора Панамского канала. Целью проекта названо укрепление конкурентоспособности Панамы на мировом энергетическом рынке.

Интерес Панаме и Панамскому каналу возрос после прихода к власти к США президента Дональда Трампа, который назвал канал важнейшим элементом национальной безопасности США. В этом контексте глава Пентагона Пит Хегсет даже упоминал о возможности применения силы в отношении Панамы.

На этом фоне, как пишет «Коммерсантъ», власти Панамы заявили о планах по созданию нового межокеанического газопровода и начали собирать заявки от потенциальных инвесторов для реализации ряда инфраструктурных проектов общей стоимостью $8,5 млрд в ближайшее десятилетие.

Ранее в Пентагоне подтвердили, что могут применить силу против Гренландии и Панамы.

