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Пентагон подтвердил готовность США применить силу против Гренландии и Панамы

Хегсет подтвердил, что США могут использовать силу против Гренландии и Панамы
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CNP/AdMedia/Global Look Press

Глава Пентагона Пит Хегсет подтвердил, что военное ведомство США разрабатывает стратегии на различные чрезвычайные ситуации, включая возможные операции в отношении Гренландии и Панамы.

Отвечая на вопрос о намерениях администрации применить силу для установления контроля над этими территориями, Хегсет подчеркнул, что в обязанности Пентагона входит планирование действий на любые возможные сценарии.

«Думаю, американский народ хотел бы, чтобы у Пентагона имелись планы на любые конкретные чрезвычайные обстоятельства. <...> Наше дело — планирование. Мои показания заключаются в том, что у Пентагона имеются планы на любое число чрезвычайных обстоятельств. <...> Мы настроены на работу с Гренландией, чтобы гарантировать, что она защищена от любых потенциальных угроз», — заявил Хегсет.

Глава оборонного ведомства уточнил, что специалисты постоянно анализируют потенциальные угрозы и разрабатывают соответствующие стратегии. При этом Хегсет избегал прямых подтверждений конкретных оперативных планов, делая акцент на превентивном характере подобного планирования.

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