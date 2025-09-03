На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Пушков прокомментировал рекордное падение рейтинга Макрона

Пушков: Макрон никогда не защищал интересы французов, кроме узкой прослойки
true
true
true
close
Hannah Mckay/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон никогда не защищал интересы своего народа, за исключением узкого слоя финансовой и антинациональной элиты, а также интересов глобалистов. Так в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков прокомментировал рекордное падение рейтингов французского лидера.

«Такой итог логичен: Макрон никогда не защищал и не защищает интересы французов, за исключением узкого слоя финансовой антинациональной элиты, а всегда защищал интересы глобалистов, приведших его к власти», — написал Пушков.

По его утверждению, Франция была всегда для Макрона «вторична». Он также процитировал французского политика Филипп де Вилье, который заявлял, что действующему президенту «не нравится Франция».

По данным исследования социологической службы Verian, опубликованного журналом Le Figaro, уровень недоверия Макрону достиг 80%, что стало худшим показателем с момента его избрания в 2017 году. Нынешние значения даже ниже, чем в период пика кризиса «желтых жилетов» в 2018 году, когда президента поддерживали 20% граждан.

Ранее на Западе заявили, что отставка Макрона не спасет Францию от кризиса.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами