Пушков: Макрон никогда не защищал интересы французов, кроме узкой прослойки

Президент Франции Эммануэль Макрон никогда не защищал интересы своего народа, за исключением узкого слоя финансовой и антинациональной элиты, а также интересов глобалистов. Так в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков прокомментировал рекордное падение рейтингов французского лидера.

«Такой итог логичен: Макрон никогда не защищал и не защищает интересы французов, за исключением узкого слоя финансовой антинациональной элиты, а всегда защищал интересы глобалистов, приведших его к власти», — написал Пушков.

По его утверждению, Франция была всегда для Макрона «вторична». Он также процитировал французского политика Филипп де Вилье, который заявлял, что действующему президенту «не нравится Франция».

По данным исследования социологической службы Verian, опубликованного журналом Le Figaro, уровень недоверия Макрону достиг 80%, что стало худшим показателем с момента его избрания в 2017 году. Нынешние значения даже ниже, чем в период пика кризиса «желтых жилетов» в 2018 году, когда президента поддерживали 20% граждан.

Ранее на Западе заявили, что отставка Макрона не спасет Францию от кризиса.