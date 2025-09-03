На Западе заявили, что отставка Макрона не спасет Францию от кризиса

Politico: отставка Макрона ударит по дипломатии ЕС и не решит кризис во Франции

Отставка президента Франции Эммануэля Макрона может вызвать серьезные последствия для дипломатии Европейского союза, но не разрешит внутренний политический кризис в стране. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники в европейских дипломатических кругах.

Согласно публикации, французская политическая система находится в состоянии паралича, а дискуссии о возможной отставке Макрона ведутся открыто. Издание отмечает, что даже смена премьер-министра и главы государства не решит проблему растущего государственного долга и политического тупика.

1 сентября стало известно, что левая партия «Непокорившаяся Франция» планирует через день после голосования о доверии нынешнему правительству выдвинуть в парламент инициативу об отставке Макрона. Голосование о доверии кабмину назначено на понедельник, 8 сентября.

Как заявлял журналист и геополитический аналитик Пепе Эскобар, 80-90% французов хотели бы отставки Макрона, однако с учетом особенностей французской политической системы это почти невозможно.

