«Царьград»: до конца Украины осталось две недели

До конца Украины «осталось две недели» в преддверии возможной новой военной операции РФ. Об этом заявил обозреватель «Царьграда» Илья Головнев.

«Не исключено, что до конца Украины осталось две недели», — подчеркнул он.

Головнев отметил, что военная операция намечена на вторую половину сентября.

2 сентября аналитик Института изучения войны (ISW) заявили о том, что вооруженные силы России готовятся к масштабному осеннему наступлению, о чем свидетельствует якобы перегруппировка на линии соприкосновения в зоне СВО.

Эксперты считают, что ВС РФ, вероятно, сосредоточат усилия на взятии под контроль оставшейся части ДНР. По данным ISW, военное командование передислоцировало ряд элитных подразделений в Донецкую народную республику с Сумского и Херсонского направлений.

Ранее эксперт раскрыл, когда ВС РФ полностью возьмут под контроль ДНР.