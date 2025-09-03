Украине предрекли конец «через две недели»

До конца Украины «осталось две недели» в преддверии возможной новой военной операции РФ. Об этом заявил обозреватель «Царьграда» Илья Головнев.
«Не исключено, что до конца Украины осталось две недели», — подчеркнул он.
Головнев отметил, что военная операция намечена на вторую половину сентября.
2 сентября аналитик Института изучения войны (ISW) заявили о том, что вооруженные силы России готовятся к масштабному осеннему наступлению, о чем свидетельствует якобы перегруппировка на линии соприкосновения в зоне СВО.
Эксперты считают, что ВС РФ, вероятно, сосредоточат усилия на взятии под контроль оставшейся части ДНР. По данным ISW, военное командование передислоцировало ряд элитных подразделений в Донецкую народную республику с Сумского и Херсонского направлений.
Ранее эксперт раскрыл, когда ВС РФ полностью возьмут под контроль ДНР.