Мерц не захотел капитуляции Украины

Мерц: конфликт нужно остановить, но не любой ценой и без капитуляции Украины
IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Европа не хочет капитуляции Украины, поскольку это якобы даст России время на подготовку к новому конфликту. Его слова приводит УНИАН.

Он заявил, что боевые действия нужно прекратить, но «не любой ценой».

«Мы не хотим капитуляции Украины. Такая капитуляция лишь выиграет время для России, а Путин воспользуется им для подготовки к следующей войне», – сказал Мерц.

До этого Фридрих Мерц пригрозил ужесточением антироссийских санкций, если в ближайшее время не состоится встреча президента России Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам Мерца, если встреча Путина с Зеленским не состоится, то «потребуется еще большее давление» на РФ.

В свою очередь депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что новые рестрикции в адрес России обернутся серьезными потерями для экономики самого Евросоюза. Она напомнила, что экономика Европы и так переживает «не самые простые времена» из-за введенных рестрикций.

Ранее президент Финляндии призвал «давить» на Россию.

