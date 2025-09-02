На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Глава МИД Британии анонсировал новые санкции против России

Глава МИД Британии Лэмми анонсировал новые санкции против России
true
true
true
close
Eduardo Munoz/Reuters

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми анонсировал новые санкции против России. Его слова с выступления перед парламентариями приводит Sky News.

По словам Лэмми, правительство Великобритании уже многое сделало, в том числе снизило максимальный размер цен на нефть, что, по его мнению, было «необходимо».

Глава МИД Британии также заявил, что Великобритания стала частью «крупнейшего пакета санкций в мире против военной машины Путина». Он отметил, что не может комментировать дальнейшие рестрикции, но объявления последуют «очень скоро».

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что европейские лидеры «не унимаются» и продолжают вставлять «палки в колеса» в процесс мирного урегулирования конфликта на Украине.

Представитель Кремля отметил, что европейцы всячески поощряют киевские власти продолжать следовать «совершенно абсурдной» линии на несговорчивость. Песков считает, что власти Украины совершают большую ошибку, решая идти на поводу у Европы, которая выступает против мира с Россией. По мнению пресс-секретаря российского лидера, ничем хорошим для Украины это не закончится, может стать «еще хуже».

Ранее на Украине рассказали о попытках Евросоюза сдерживать Россию при помощи ВСУ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами