Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми анонсировал новые санкции против России. Его слова с выступления перед парламентариями приводит Sky News.

По словам Лэмми, правительство Великобритании уже многое сделало, в том числе снизило максимальный размер цен на нефть, что, по его мнению, было «необходимо».

Глава МИД Британии также заявил, что Великобритания стала частью «крупнейшего пакета санкций в мире против военной машины Путина». Он отметил, что не может комментировать дальнейшие рестрикции, но объявления последуют «очень скоро».

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что европейские лидеры «не унимаются» и продолжают вставлять «палки в колеса» в процесс мирного урегулирования конфликта на Украине.

Представитель Кремля отметил, что европейцы всячески поощряют киевские власти продолжать следовать «совершенно абсурдной» линии на несговорчивость. Песков считает, что власти Украины совершают большую ошибку, решая идти на поводу у Европы, которая выступает против мира с Россией. По мнению пресс-секретаря российского лидера, ничем хорошим для Украины это не закончится, может стать «еще хуже».

Ранее на Украине рассказали о попытках Евросоюза сдерживать Россию при помощи ВСУ.