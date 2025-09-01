На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мерц рассказал, как Германия спасла НАТО

Канцлер Мерц: увеличив расходы на оборону, Германия спасла НАТО от распада
IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что благодаря решению Берлина увеличить расходы на оборону удалось спасти НАТО от распада. Об этом он заявил в интервью телеканалу ZDF.

Он напомнил об изменениях в конституции, которые позволили создать специальный фонд для расходов на оборону. Этим решением «фактически удалось сохранить НАТО», считает канцлер ФРГ.

«Я был на саммите НАТО в Гааге. Если бы мы не изменили конституцию и не были готовы позволить Федеративной Республике Германия тратить 3,5% на оборону плюс 1,5% на необходимую инфраструктуру, то НАТО, вероятно, распался бы в тот день. Мы предотвратили это», — сказал Мерц.

До этого американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил, что Североатлантический альянс следовало распустить еще в 1990 году, поскольку он выполнил свою миссию. По его словам, военный блок «пережил свою необходимость», так как был создан для противостояния с СССР, которого больше не существует. Профессор оценил как «неоправданное» превращение НАТО в инструмент власти Вашингтона и расширение на восток к границам России.

Ранее профессор раскрыл, чем обернется появление войск НАТО на Украине.

