Арестович допустил существование Украины как «юго-западного федерального округа РФ»

Арестович: один из вариантов судьбы Украины – превращение в юго-западный округ РФ
Кадр из видео/Ходят слухи/YouTube

На сегодняшний день для Украины осталось три варианта существования, один из которых – превращение страны в условный «юго-западный федеральный округ России». Об этом в своем Telegram-канале заявил бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович.

По его словам, сегодня украинцам предлагается «вечная война с Россией в постоянно ухудшающихся условиях». Для республики остается три варианта, считает Арестович.

«У Украины три варианта: политическая независимость на условиях отказа от проекта «Землянка УПА» (организация запрещена в России); превращение в условный «юго-западный федеральный округ РФ»; или продолжение строительства «Землянки УПА» с катастрофическими последствиями для государства и общества», — написал политик.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Украина имеет право на существование при условии, что она должна отпустить людей, которые на референдумах в Донбассе и Крыму решили, что они принадлежат к русской культуре. По его словам, украинская сторона также должна отпустить людей, которых они называют «террористами».

Ранее главком ВСУ призвал готовиться воевать с Россией даже в случае мирного соглашения.

