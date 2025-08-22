Трамп допустил выход США из урегулирования конфликта на Украине

Трамп: США могут ввести санкции или пошлины в зависимости от динамики по Украине

Соединенные Штаты Америки могут ввести санкции, пошлины или выйти из процесса урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе выступления, трансляция которого велась на YouTube-канале Белого дома.

«Что будет через две недели, какие есть два варианта развития событий? Я приму решение о том, что нам делать. И это будет очень важное решение: вводим ли мы жесткие санкции или большие пошлины, или и то, и другое. А может быть, мы вообще ничего не будем делать и скажем: это ваша война», — сказал глава Белого дома.

Трамп добавил, что он знает настрой как России, так и Украины. По его словам, в данном вопросе нужны усилия обеих сторон.

Утром 22 августа газета The Wall Street Journal сообщила, что Трамп находится в тупике по решению конфликта на Украине. По данным издания, Вашингтон «ищет новые ответы». При этом журналисты отметили, что американские и европейские официальные лица все еще ведут переговоры о составе миротворческих сил в рамках гарантий безопасности Украине.

Ранее Трамп назвал Байдена «криворуким» и обвинил в конфликте на Украине.