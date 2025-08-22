На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трамп допустил выход США из урегулирования конфликта на Украине

Трамп: США могут ввести санкции или пошлины в зависимости от динамики по Украине
true
true
true

Соединенные Штаты Америки могут ввести санкции, пошлины или выйти из процесса урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе выступления, трансляция которого велась на YouTube-канале Белого дома.

«Что будет через две недели, какие есть два варианта развития событий? Я приму решение о том, что нам делать. И это будет очень важное решение: вводим ли мы жесткие санкции или большие пошлины, или и то, и другое. А может быть, мы вообще ничего не будем делать и скажем: это ваша война», — сказал глава Белого дома.

Трамп добавил, что он знает настрой как России, так и Украины. По его словам, в данном вопросе нужны усилия обеих сторон.

Утром 22 августа газета The Wall Street Journal сообщила, что Трамп находится в тупике по решению конфликта на Украине. По данным издания, Вашингтон «ищет новые ответы». При этом журналисты отметили, что американские и европейские официальные лица все еще ведут переговоры о составе миротворческих сил в рамках гарантий безопасности Украине.

Ранее Трамп назвал Байдена «криворуким» и обвинил в конфликте на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами